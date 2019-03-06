"نهاية حقبة"، "نهاية مذلة"، "أسبوع مأسوي": هكذا خصصت الصحف الإسبانية الصادرة الأربعاء صفحاتها لوصف ريال مدريد الفائز بأربعة ألقاب في آخر خمسة مواسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أن يسقط الثلاثاء في عقر داره أمام أياكس أمستردام الهولندي ويخرج من ثمن النهائي.

"هنا يرقد فريق كتب التاريخ"، هذه العبارة كانت عنوانا للصفحة الأولى من صحيفة "ماركا" الرياضية الأوسع انتشارا في إسبانيا، مع صورة لملعب سانتياغو برنابيو أشبه بمقبرة بعد الصفعة القوية التي وجهها له أياكس الثلاثاء في إياب ثمن النهائي (4-1) بعد أن خسر أمامه 1-2 ذهابا.

وأوردت الصحيفة ذاتها العبارة التالية "نهاية مذلة لحقبة لا تضاهي".

من جانبها، أعربت "آس" ثاني أكبر صحيفة رياضية عن أسفها لـ "أسبوع مأسوي" حيث خرج ريال من المنافسة في ثلاث مسابقات: إذ خرج الأربعاء من نصف نهائي الكأس المحلية بسقوطه على ملعبه أمام غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ثم تراجع بفارق 12 نقطة عنه في الدوري بعد خسارته أمامه السبت على الملعب ذاته بهدف نظيف، وأخيرا فقد لقبه في المواسم الثلاثة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، المسابقة المحببة إليه والتي يحمل الرقم القياسي فيها من حيث عدد الألقاب (13 لقبا).

ومني الفريق الملكي بالهزائم الثلاث على أرضه وأمام جمهوره، بعد أن كان سقط في مباراة أخرى (رابعة) أمام جيرونا في الدوري بهدفين مقابل هدف، حسب ما جاء في افتتاحية لمدير "آس" الفريدو ريلانيو.

واعتبر ريلانيو أنه "خلال ستة أيام فقط وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، سقط ريال أرضا في المسابقات الثلاث. شهر آذار يبدأ للتو، وبات هدف ريال الآن عدم التراجع الى المركز الخامس وإنقاذ التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل والمحصور بالفرق الأربعة الأولى.

صفر ألقاب

وبالطبع، أعربت الصحافة الرياضية الكاتالونية في برشلونة عن سرورها بسقوط الغريم المدريدي الكبير الذي بات محكوما عليه بعدم إحراز أي لقب في الربيع.

"لا شيء من لا شيء" هكذا عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مشيرة إلى "صفر ألقاب لفريق الميرينغي"، وحيت في الوقت نفسه الأداء الرائع لشباب أياكس أمستردام الذين عوضوا خسارتهم ذهابا بـ "ريمونتادا" في الإياب.

وكتبت الصحيفة "ريال سقط سقوطا مدويا وتوج فترة عجز كبير. خسارة دوري أبطال أوروبا، الدوري المحلي وكأس إسبانيا في أسبوع. قدم أياكس معزوفة كروية وأحدث هزة ارتداداتها غير معروفة".

من جانبها، أرسلت صحيفة "سبورت" ريال إلى "نهاية حقبة" رائعة جهدت الصحافة المدريدية لاكتشافها، موسما بعد آخر، في برشلونة بقيادة (الأرجنتيني) ليونيل ميسي

وقالت الصحيفة "نهاية عصر. تلقى ريال ضربة قاضية مذلة على ملعب برنابيو أخرجته من دوري أبطال أوروبا".

وفي الصفحات الداخلية للصحيفة، تحدث مدير القسم الرياضي إرنست فولش عن ملك أصبح عاريا، وعن ناد بحاجة إلى إعادة بناء.

وكتب "أياكس الرائع عرى نهائيا ريال مدريد وأنهى حقبة مزدهرة. بعد الذل المزدوج على يد برشلونة، أنهى ريال اسبوعه المأسوي بتلقيه أكبر صفعة، مباراة ستطبع عهدا وتدفع بالنادي إلى جحيم انعكاساته غير معروفة".