هواتف آيفون الجديدة.. تحذير من آبل

حذرت شركة آبل عملاءها من استبدال شاشات هواتف آيفون 11 بمختلف إصداراتها، بشاشات غير أصلية، في حال تعرضها لأي عطب.

ونوهت الشركة في رسالة إلى أن الهواتف الجديدة مزودة بتقنيات قادرة على لفت انتباه المستخدمين في حال استبدال الشاشة بشاشة غير أصلية.

وتقول الرسالة التنبيهية إن الهاتف "غير قادر على التحقق ما إذا كانت الشاشة أصلية".

ووردت هذه الإرشادات في وثيقة دعم جديدة أصدرتها شركة "آبل" حول ما يتوجب القيام به في حالة ملاحظة تغيير على الشاشة مثل البريق والألوان.

وأضافت آبل في رسالتها التحذيرية "إذا أردت استبدال شاشة العرض في (هواتف آيفون الجديدة) من المهم أن تلجأ إلى فني معتمد يستخدم قطع أصلية في عملية الإصلاح".

وحذرت الرسالة من أن أي إجراء غير ذلك قد يحلق ضررا بالجهاز خاصة فيمام يتعلق بجودة العرض أو عمل الهاتف نفسه وإجراءات الأمان.

وتقول آبل إن الرسالة التحذيرية ستظهر على شاشة آبل المقفلة ( locked screen ) لمدة أربعة أيام من رصد الخلل، قبل نقلها إلى قائمة الإعدادات حيث تظل لمدة 15 يوما إضافية.

ولا ينطبق هذا الأمر على النسخ السابقة من آيفون.

لكن بعض منتقدي آبل قللوا من الرسالة التحذيرية وقالوا إنها محاولة من الشركة لاحتكار عمليات الإصلاح.