هواوي تطلق هاتفا جديدا من دون تطبيقات غوغل

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، هواوي، هاتفا ذكيا جديدا سيكون الأول الذي لا يحمل تطبيقات غوغل الشعبية بسبب عقوبات التصدير الأميركية.



وطرحت الشركة عن سلسلة "ميت 30" (Mate 30) من الهواتف في حدث في مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس.

وكشف ريتشارد يو، الذي يرأس فرع المستهلكين في هواوي، النقاب عن أحدث طرازي Mate 30 وMate 30 Pro، وقال "اليوم بسبب الحظر الأميركي، لا يمكننا التثبيت المسبق" لتطبيقات غوغل.

وفي محاولة لتقليص المخاوف من عدم نجاح هاتف لا يحتوي على تطبيقات تحظى بشعبية كبيرة مثل واتساب ويوتيوب وغوغل مابس، شدد يو على أن المنصة الموازية لـ"بلاي ستور" التي ابتكرتها الشركة الصينية تقدم 45 ألف تطبيق من خلال معرض تطبيقات هواوي.

وأضاف أن هواوي استثمرت مليار دولار أميركي في نظامها للتطبيقات، داعيا مطوري التطبيقات إلى جلب ابتكاراتهم إلى النظام.

وفي مايو أدرجت واشنطن هواوي على "القائمة السوداء" في سياق نزاعها التجاري مع الصين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح محظورا على الشركات الأميركية التعامل مع الشركة الصينية التي يشتبه الرئيس دونالد ترامب وإدارته بأنها تتجسس لحساب بكين.

ونتيجة لذلك فإن هاتف "ميت" سيخلو من النسخة المتوافرة من اندرويد الذي يعتبر نظام التشغيل الأكثر استخداما في العالم والمملوك لشركة غوغل الأميركية العملاقة.