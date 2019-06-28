هوك: أميركا ستعاقب أي بلد يستورد نفط إيران

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران برايان هوك، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مضيفا أنه لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي.

وقال ردا على سؤال حول مبيعات الخام الإيراني لآسيا "سنفرض عقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني... في الوقت الحالي لا توجد أي إعفاءات على النفط".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستنظر في التقارير بشأن مبيعات من نفط إيران في طريقها للصين.

وأكد هوك عزم بلاده فرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني، مشيرا إلى أن العقوبات ستحرم طهران من عائدات تقدر بـ50 مليار دولار.

وقال إن واشنطن ستكثف العقوبات على الجمهورية الإسلامية حتى تقرر التصرف كدولة عادية.

يذكر أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات يوم الاثنين على المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، متخذة خطوة غير مسبوقة لزيادة الضغط على إيران بعد إسقاطها طائرة أميركية مسيرة الأسبوع الماضي.