هوك: إيران أكثر ضعفا من أي وقت مضى

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك الأربعاء إن حملة الضغط القصوى على إيران هدفها حرمان طهران من دعم الأنشطة الإرهابية وجلبها إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف في جلسة استماع عقدت بالكونغرس أن إيران كانت تزيد من أنشطتها الإرهابية قبل فرض العقوبات عليها.

وأكد هوك أن النظام الإيراني أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وأن ميزانية إيران العسكرية الأخيرة انخفضت 28 بالمئة.

وأشار هوك إلى أن دعم إيران للحوثيين أطال معاناة الشعب اليمني، وان طهران ساعدت نظام الأسد على قتل مئات الآلاف من المدنيين في سوريا.

وأشار هوك إلى أن إيران استمرت بعد الاتفاق النووي في احتجاز مواطنين أميركيين أبرياء وكثفت من إطالة وتعميق النزاعات الإقليمية.

ودعا هوك إيران إلى مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب.

وأوضح هوك أن حزب الله يحصل على 700 مليون دولار سنويا من إيران، مشيرا إلى أن العقوبات أسهمت في منع وصول هذه الأموال للحزب الذي أطلق حملات للتبرع في محلات البقالة.

ونوه هوك إلى أن واشنطن قررت تعزيز وجودها العسكري في المنقطة لتشكل ردعا لإيران.

ودعا المسؤول الأميركي طهران إلى وقف تهديد الملاحة الدولية.