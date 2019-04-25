هوك: العقوبات حرمت إيران من 10 مليارات دولار

قال مسؤول أميركي الخميس إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران حرمت الحكومة الإيرانية من نحو 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.

وذكر الممثل الأميركي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوك أثناء اتصال مع الصحافيين "قبل العقوبات كانت إيران تحقق إيرادات تصل إلى 50 مليار دولار سنويا من النفط. نقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من 10 مليارات دولار منذ أيار/مايو الماضي".

وتأتي تصريحات هوك بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من أيار/مايو وإلا واجهت إجراء عقابيا.

وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015 بهدف كبح برنامج طهران النووي.

لكن واشنطن سمحت في بداية الأمر لأكبر ثمانية مستوردين للنفط الإيراني بمواصلة الاستيراد على نطاق محدود لمدة ستة أشهر.

وأوقف أكبر مشترين للنفط الإيراني، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان واليونان وإيطاليا، الاستيراد رغم حصولهم على إعفاءات.