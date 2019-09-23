هوك: ندعو العالم للانضمام إلينا للضغط على إيران

قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، الاثنين، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لا سابق لها، مجددا التأكيد على أن حملة الضغط الأقصى تضعف نظام طهران.

ودعا هوك خلال كلمة له حول السياسة الأميركية تجاه طهران، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "كل الدول للانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط على إيران".

وأوضح أن سكوت المجتمع الدولي عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار "يعتبر دعما لإيران" التي ساعدها الاتفاق النووي في تعزيز تغلغلها في المنطقة.

وأكد أن من يريد السلام عليه فهم "أيديولوجية إيران"، مضيفا أن "طموحها التوسعي وراء تصدير ثورتها".

وأردف هوك أن الحرس الثوري "عمل على تأسيس الإرهاب وصدر الثورة إلى العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية".

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، أن العقوبات الأميركية حرمت إيران من جزء كبير من الأموال التي تخصصها لدعم الإرهاب في المنطقة.

وأردف أن طهران قدمت لوكلائها الإقليميين، أكثر من 16 مليار دولار بينها مئات الملايين للحوثيين وحماس وحزب الله.

وتطرق للهجمات على منشأتي نفط في السعودية، وقال إن التحقيقات في الهجمات على أرامكو تشير إلى مسؤولية إيران عنها، مضيفا أن دقة الهجمات تفوق القدرات العسكرية للحوثيين.

وأعلن أن أي مفاوضات جديدة مع طهران يجب أن تشمل برنامجها الصاروخي ودورها في دعم الإرهاب.