هوك للحرة: طهران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية

أكد الممثل الأميركي الخاص لإيران برايان هوك في مقابلة مع قناة الحرة إن من المهم أن يتساءل العراقيون عن دوافع زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق.

وفي أول رد فعل أميركي على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق أكد هوك أن الحكومة الإيرانية لا تضع الإيرانيين على سلم أولوياتها "فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته".

وتابع هوك: "إذا كان الأمر يتعلق بأمن وسيادة واستقرار العراق فإن إيران ليست الجواب".

وحسب هوك، تريد إيران فتح طريق عسكري سريع عبر شمال الشرق الأوسط يمكن استخدامه من قبل الحرس الثوري لنقل الصواريخ والأسلحة والمقاتلين، مضيفا أن إيران تريد تحويل العراق لمحافظة إيرانية.

ويقوم الرئيس الإيراني بزيارة إلى العراق في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وفرضت واشنطن عقوبات على طهران بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.