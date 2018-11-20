Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

هوك للحرة: العقوبات ستعيق عمليات إيران

برايان هوك

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران بريان هوك الاثنين إن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على النظام الإيراني ستعيق عملياته في المنطقة.

وأضاف هوك في مقابلة مع "الحرة" إن العقوبات أدت إلى فقدان طهران نحو ملياري دولار من عائدات النفط.

وأكد أن حملة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران ستستمر لحين قيام النظام هناك بتغيير سلوكه.

هوك للحرة: العقوبات ستعيق عمليات طهران
تضمين
هوك للحرة: العقوبات ستعيق عمليات طهران

لا يوجد وسائط متاحة

0:00 0:01:11 0:00

​وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تعتبر تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عدوانا بحريا، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على ضمان أمن المضيق واستمرار حرية الملاحة الدولية عبره.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.

وبموجب العقوبات سيتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG