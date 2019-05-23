هوك للحرة: تعزيز قواتنا ردع طهران

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك الخميس إن التهديدات الإيرانية لا تزال قائمة، لكن تعزيز القوات الأميركية في المنطقة ردع طهران.

وأوضح هوك في لقاء مع قناة "الحرة" أن واشنطن لديها معلومات أكيدة أن إيران كانت تخطط لشن هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها.

وقال إن الرئيس الأميركي "هو من سيتخذ قرارا عسكريا بشأن إيران".

وتابع أن ما ستؤول إليه الأمور في الأسابيع المقبلة يعود إلى طهران، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب قال إنه يرحب بأي مكالمة من النظام الإيراني إذا كان الأخير معنيا بالتفاوض.

وأردف قائلا "لكن ما تسمعه بشكل يومي هو أن نظام طهران لا يريد الحديث مع الولايات المتحدة"، مضيفا "هذا هو قرارهم. إما أن يتصرفوا كدولة عادية وينفتحوا على التفاوض معنا أو يشاهدوا اقتصادهم ينهار. إيران في حالة ركود اقتصادي والناتج القومي العام وصل إلى 6- في المئة وهذا القرار عليهم أن يتخذوه هم أنفسهم".

شاهد اللقاء: