هوك للحرة: على إيران أن تغير سياساتها قبل أي مفاوضات

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، إن على طهران أن تبدي تغييرا في سياساتها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف هوك في مقابلة خاصة مع قناة الحرة، الجمعة، أن إيران "انتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الهجوم عليها، وآخر شيء يريده العالم هو دعم السلوك السيئ".

وأوضح هوك أن "الرئيس ترامب كان سخيا جدا في مقاربته الدبلوماسية في آخر سنتين ونصف وإيران ترفض الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة" وأن المرشد الأعلى الإيراني "أمامه خيار العودة إلى المفاوضات أو أن يراقب انهيار اقتصاد" بلاده.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص لإيران على مسؤولية طهران عن الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية.

وأكد هوك وجود أدلة مادية سيجري الإعلان عنها عند انتهاء التحقيقات، تكشف تورط إيران في الهجمات، وقال إن "الصواريخ لو أطلقت من اليمن فلا يمكنها الوصول إلى بقيق". ولفت إلى أن العراق أكد عدم انطلاق الهجمات من أراضيه.

وأضاف هوك أن على مجلس الأمن الدولي النظر في هذه الهجمات، "لأن لديه مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلامة الدوليين" ولأن إيران "قامت بانتهاك جسيم للسيادة السعودية".

وأوضح هوك أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المصرف المركزي الإيراني وعلى شركات صينية انتهكت الحظر المفروض على إيران.

واستنكر هوك احتجاز ناقلة النفط البريطانية وقال إن الأمر "كان فيه انتهاك لسيادة عمان"، لأن احتجاز الناقلة جرى في المياه الإقليمية العمانية.

وعن انتهاكات إيران للاتفاق النووي، قال هوك "إن سياستنا هي وجوب عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".