هوك: لن نفرق بين إيران ووكلائها

أكد الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك الذي يرافق وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو في زيارته إلى بلجيكا أن الوزير بومبيو قرر التوقف في بلجيكا في طريقه إلى سوتشي حيث تشاطر معلومات استخبارية مع حلفاء أوروبيين وناقش معهم "مؤامرات متعددة" صادرة عن إيران التي وصفها بالتهديد المتصاعد.

وأوضح هوك أن الوزير بومبيو عقد اجتماعا جيدا جدا مع أمين عام الناتو.

وأشار إلى أن إيران كانت السبب الرئيسي للاجتماعات التي عقدها بومبيو مع نظرائه وجرى البحث أيضا في قضايا فنزويلا وأوكرانيا وليبيا وسوريا وقضايا ذات علاقة بالحلف الأطلسي.

وأعرب هوك عن اعتقاده أنه على إيران أن تحاول الحوار بدل التهديد ولكنها اخذت الخيار الخطأ عبر التركيز على التهديدات.

وناقش المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم الأوروبيين ما بدا أنه هجمات على سفن تجارية كانت راسية قبالة الفجيرة.

وحسب هوك، طلبت الإمارات من الولايات المتحدة المساعدة في التحقيق، "ويسعدنا أن نقوم بذلك".

ورفض هوك التعليق على سؤال حول إذا ما كان هناك احتمال أن تكون إيران قد لعبت دوراً في الاعتداء على السفن.

وقال المسؤول الأميركي أنه لا يمكن للإيرانيين أن ينظموا ويدربوا ويجهزوا وكلاءهم ثم يتوقعون أن نصدف أنه لا دور لهم، مشيرا إلى أن واشنطن لن تفرق بين الحكومة الإيرانية ووكلائها.