هولندا تطرد عملاء روس استهدفوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييلفيد الخميس أن أجهزة الاستخبارات الهولندية أحبطت مخططا روسيا كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/أبريل وطردت أربعة عملاء روس من البلاد.

وأوضحت بييلفيلد خلال مؤتمر صحافي أن جهاز حاسوب محمولا يعود لأحد الروس الأربعة كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة أم أتش17 فوق أوكرانيا في 2014.

وكانت أستراليا وبريطانيا اتهمتا في وقت سابق الخميس روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية ورياضية وشركات وسائل إعلام حول العالم.

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان إن "الجيش الروسي وذراعه الاستخباراتي أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤول عن هذا النوع من النشاط المعلوماتي الخبيث".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان أن "هذا النوع من السلوك يظهر رغبتهم في العمل من دون اعتبار للقانون الدولي أو القواعد المعمول بها والتصرف مع شعور بالإفلات من العقاب وبدون النظر إلى العواقب".

وأضاف هانت أن "رسالتنا واضحة، وهي أننا مع حلفائنا، سنكشف عن محاولات الاستخبارات الروسية لتقويض الاستقرار الدولي".