هوندا ستسحب مليون سيارة

ستسحب شركة "هوندا" قرابة مليون سيارة قديمة في الولايات المتحدة وكندا بسبب مخاطر من استخدام وساداتها الهوائية.

وأظهرت مستندات نشرتها وكالة سلامة النقل الحكومية الكندية الاثنين أن هوندا بصدد سحب العديد من موديلات سياراتها الشهيرة بإصدارات بين عامي 2001 و2010، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة إن بين السيارات المشمولة بالسحب سيارات كانت قد سحبت من قبل وأخرى استبدلت وسائدها الهوائية الفاسدة.

ويتعلق الأمر بالوسائد التي تصنعها شركة تاكاتا اليابانية، والتي تستخدم مركب نترات الأمونيوم لإحداث انفجار صغير يمدد الوسائد الهوائية، لكن المركب قد يتغير أثره بتعرضه للرطوبة وتغير درجات الحرارة.

وسيتم إخبار ملاك السيارات المعنية بإعادة سياراتهم إلى البائعين لاستبدال الوسائد أو المركب المدد لها.