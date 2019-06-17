هونغ كونغ تطلق سراح رمز 'حركة المظلات'

أفرجت السلطات في هونغ كونغ عن جوشوا وونغ الزعيم الطلابي الذي تحول إلى رمز لـ "حركة المظلات" الاحتجاجية من أجل الديموقراطية عام 2014.

وخرج وونغ الذي كان يرتدي قميصا أبيض ويحمل صندوقا صغيرا يحوي متعلقاته من إصلاحية "لاي شي كوك" قبل أن يحيط به مراسلون صحفيون إضافة إلى مناصريه الذين كانوا بانتظاره.

وقال وونغ في أول تصريح له "يجب على كاري لام الاستقالة وهي لم تعد مؤهلة لتكون رئيسة هونغ كونغ".

وكانت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين كاري لام قد اعتذرت الأحد عما تسببت به من "نزاعات وخصومات" مع رفضها التنحي بعد تظاهرات مليونية احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.

وطالب المحتجون الذين ناهز عددهم مليوني شخص باستقالة كاري لام التي أجبرت على تعليق العمل بمشروع القانون.