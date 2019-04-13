هويسكا يتعادل مع بدلاء برشلونة

انتهت مباراة برشلونة ومضيفه هويسكا السبت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واعتمد الفريق الكاتالوني في مباراة السبت على تشكيلة غلب عليها البدلاء، بعدما أراح العناصر الأساسية وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي ولويس سواريز وراكيتش وبوسكيتش.

ورفع برشلونة رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد الذي سيلعب ضد سلتا فيغو في وقت لاحق السبت.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين برشلونة وهويسكا على ملعب كامب نو، انتهت بفوز الفريق الكاتالوني (8-2).