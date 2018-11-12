هيلاري كلينتون.. مرشحة رئاسية في 2020؟

توقع مستشار سابق للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وسياسي ديموقراطي قيامها بالترشح مرة أخرى في سباق الرئاسة عام 2020.

وكتب مارك بين، وهو مستشار قديم لعائلة كلينتون بين عامي 1995 و 2008 وأندرو ستاين، وهو سياسي ديموقراطي من نيويورك، مقال رأي بصحيفة وول ستريت جورنال الأحد قالا فيه إنها لن تسمح لهزيمتيها السابقتين في السباق نحو الرئاسة أن تعوقا وصولها إلى البيت الأبيض.

وكان فيليب رينس، المساعد السابق لكلينتون، قد أبدى في تصريح سابق لمجلة "بوليتيكو" استغرابه من أن اسمها ليس مطروحا كمرشحة محتملة في عام 2020.

وكانت كلينتون قد خسرت سباق الحزب الديموقراطي لتسمية مرشحه في انتخابات الرئاسة عام 2008. ورغم فوزها بتسمية الحزب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، خسرت في النهاية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.