هيلي تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين

شككت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت خلال حوار في معهد "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" إن أميركا ستكون أحد المانحين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إذا قامت بإصلاح ما تفعله، مشيرة إلى أنه إذا غيرت الوكالة بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم.

واتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن الأونروا تبالغ في أعداد اللاجئين.

وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها للأونروا إلى 60 مليون دولار بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.

وتقول الوكالة الأممية إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلسطين في حرب 1948.

وشككت السفيرة الأميركية في "حق العودة" الذي يطالب به الفلسطينيون في إطار أي تسوية نهائية للسلام.

وسئلت عما إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة فقالت "أتفق مع ذلك وأعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث مع اللاجئين في سورية وما يحدث في فنزويلا".