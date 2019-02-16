صورة.. جرذ ينفق محتضنا زجاجة كحول

انتشرت صورة "الجرذ هيني" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بدا وكأنه نفق بجوار أحد أرصفة مدينة نيويورك وقربه زجاجة كحول.

الصورة، التي نشرها الصحافي الرياضي كريس وليامسون على حسابه في تويتر في يوم عيد الحب، لاقت صدى واسعا وكانت موضع نقاش ساخر حول السبب الذي جعل الجرذ يواجه هذا الموقف الغريب.

كتب كثيرون "إن هذا حال شركائنا وأحبابنا السابقين في عيد الحب".

وقال آخر ساخرا: "الفأر يحتاج لفأر لإنعاشه".

وخلال السنوات الماضية كانت مدينة نيويورك مسرحا لجرذان شهيرة انتشرت لها صور ومقاطع فيديو وهي في حالات غريبة.

في البداية، كان هناك "جرذ البيتزا" الذي ظهر في مقطع فيديو يسحب شريحة بيتزا يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف حجمه في محطة مترو الأنفاق في مانهاتن.

وبعدها انتشر مقطع فيديو أخر لـ"جرذ الفيضان" الذي ظهر أيضا في محطة مترو أنفاق نيويورك وهو يحاول النجاة من مياه كانت تحيطه من جميع الجوانب.