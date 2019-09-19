وائل غنيم في تغريدة موجهة لترامب: خطفوا شقيقي في القاهرة

قال الناشط المصري وائل غنيم الخميس إن شقيقه "حازم" تم اختطافه في مصر، بعد أن تم "تهديده" هو من قبل السفارة المصرية في واشنطن.

وكتب غنيم تغريدة موجها فيه حديثه للرئيس الأميركي قال فيها: "اختطف السيسي أخي في القاهرة بعد أن رفضت تهديدا من السفارة المجاورة للبيت الأبيض. أنا أعيش في كاليفورنيا. ابنتي تبلغ من العمر 16 عاما وهي تبكي لأن عمها يؤخذ من جدتها".

وأشار غنيم في تغريدة أخرى أن السفارة طلبت منه "السكوت" عن نشاطاته الحالية.

وأضاف غنيم الذي يقول إنه يقيم في ولاية كاليفورنيا أنه عندما "رفض تهديدهم"، تم القبض على أخيه.

وأعاد الناشط نشر منشور لشقيقته مي قالت فيه إنها تتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد أن تم القبض على شقيقهما "من منزله دون أي تهمه سوى هو أنه شقيق وائل غنيم".

وغنيم ناشط برز اسمه في التظاهرات العارمة التي سبقت سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 ويعتبره البعض "أيقونة الثورة".

وبعد أن اختفى غنيم خلال الفترة الماضية، عاد للظهور عبر حسابه في موقع فيسبوك، وأثار الجدل بسبب الطريقة التي ظهر بها وهو يدخن الماريوانا ويوجه انتقادات لاذعة للنظام المصري وشخصيات عامة أخرى.

وربط البعض بين توقيت ظهوره وظهور المقاول المصري محمد علي الذي وجه اتهامات بالفساد للنظام المصري، واتهم البعض غنيم أنه يحاول التغطية على علي.