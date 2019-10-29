"واتساب" تقاضي شركة إسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الذي تملكه فيسبوك الثلاثاء أنه تقدم بشكوى ضد شركة "أن أس أو" الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس، والمتهمة بمساعدة حكومات في الشرق الأوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحفيين.

وكانت "واتساب" أعلنت في مايو الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون المراسلات على الهواتف الذكية.

وقال مدير "واتساب" ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أميركية الثلاثاء "بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم".

واتهم شركة "أن أس أو" بأنها استهدفت "مئة شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في العالم".

وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق لإدخال برنامج معلوماتي إلى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق "واتساب" الذي يستخدمه حاليا 1.5 مليار نسمة في العالم.