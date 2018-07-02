واتساب: صلاحيات جديدة لمديري المجموعات

قدمت واتساب المملوكة لفيسبوك حلا لأولئك الذين تزعجهم رسائل المجموعات التي لا كاد تتوقف في بعض المناسبات.

وتعطي الميزة الجديدة مدير المجموعة صلاحية أكبر في التحكم، إذ تسمح له فقط بإرسال الرسائل، ليصبح عضو المجموعة في هذه الحالة مستقبلا فقط، ولا يمنعه و غيره من الأعضاء من الرد على مدير المجموعة المرسل.

وستكون هذه الميزة الجديدة فعالة في المجموعات التي تتعلق بتنظيم مناسبة أو حدث معين، أو تلك التي تتعلق بإيصال التنبيهات والمعلومات دون الحاجة لتشتيت الانتباه من قبل بعض أعضاء المجموعة أحيانا، مثل المجموعات الأكاديمية.

كما أضافت الشركة خاصية جديدة تسمح للمستخدم بمغادرة المجموعات، مع إمكانية الإبلاغ عن المجموعات التي ترسل رسائل غير مرغوب بها (سبام) بما يسمح لواتساب بتحديد أي جهات تقوم باستغلال التطبيق بطريقة غير مرغوب فيها.

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وتتجاوز قاعدة مستخدمي تطبيق واتساب 1.5 مليارا.