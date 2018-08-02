واتساب: ادفع لنروج لك!

أعلنت فيسبوك أن تطبيق واتساب بيزنس التابع لها سيتيح للشركات أن ترسل تنبيهات وإعلانات لزبائنها مقابل نظير مادي يتراوح بين نصف سنت وتسعة سنتات عن الرسالة الواحدة.

وستتباين أسعار رسائل واتساب الترويجية بين الدول.

وفي الولايات المتحدة، تطرح شركات الهواتف الخليوية حزما للرسائل الترويجية بأقل من سنت واحد للرسالة.

ويبلغ عدد مستخدمي واتساب بيزنس ثلاثة ملايين. لكن واتساب ذاته يستخدمه مليار ونصف المليار شخص.

وأطلقت فيسبوك تطبيق واتساب بيزنس العام الماضي في خطوة للبحث عن مصادر دخل من التطبيق في وقت تتراجع فيه إيرادته من تطبيق فيسبوك ذاته.

وأعلنت فيسبوك أيضا في مدونتها عن خاصية دردشات واتساب الفورية بين قطاع الأعمال والمستخدمين، والتي ستكون مجانية في حال تجاوب العميل مع الرسالة خلال 24 ساعة، وبخلاف ذلك ستدفع الشركة رسوما لواتساب بدلا عن الخدمة.

وستتيح لك شاشة الدردشة إما الحديث عبر واتساب أو فيسبوك، ما سيوفر منصة جديدة لتوجيه الإعلانات عبر فيسبوك.

وطرحت واتساب بزنس خاصية طلب المساعدة، بحيث يمكن طلب تذكرة السفر، أو تأكيد طلب بريد أو أي بطاقات خاصة يمكن استخدامها عبر الهاتف النقال.

ويمكن أيضا توفير خط دردشة مخصص للدعم الفني مع العملاء، بحيث يمكنك حل المشاكل التي يواجهها المستخدم عبر واتساب بزنس.