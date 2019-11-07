أخيرا.. واتساب يضيف ميزة طالب بها ملايين المستخدمين

أضاف تطبيق واتساب الشهير للتواصل عبر الإنترنت، ميزة جديدة لطالما طالب بها ملايين من مستخدميه.

وتتعلق الميزة الجديدة بالمجموعات، إذ كان بالإمكان سابقا لأي مستخدم إضافة أي مستخدم آخر إلى مجموعة ما دون موافقته.

وتعرض التطبيق للكثير من الانتقادات خاصة في الهند، لكون تلك المجموعات تشكل مصدرا للأخبار الكاذبة، ومنذ ذلك الوقت يحاول القائمون على واتساب حل المشكلة.

والآن أضاف التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لأكثر من 1.5 مليار مشترك، تتيح لأي مستخدم تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بإضافته إلى مجموعة.

ويوفر التطبيق 3 خيارات يمكن للمستخدم أن يختار منها من بإمكانهم إضافته إلى مجموعة ما.

وهذه الخيارات هي "الكل" Everyone، وعندما يختارها المستخدم فهو يتيح لأي مشترك آخر في واتساب إضافته إلى المجموعات.

والخيار الثاني هو قائمة الاتصال My Contacts وعندما يختارها المستخدم، فهو يمنح المشتركين الموجودين لديه فقط في قائمة الاتصال بإضافته إلى المجموعات.

أما الخيار الثالث فهو "قائمة الاتصال باستثناء" My Contacts except، وهو خيار يتيح لكل المشتركين الموجودين في قائمة الاتصال باستثناء أسماء يحددها المستخدم، إضافة الأخير إلى المجموعات.

ويمكن الوصول إلى الخيارات الخاصة بالمجموعات من قائمة إعدادات Settings ثم الحساب Account ثم المجموعات Groups.

يذكر أن الميزة الجديدة بدأت بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين، ويمكن تحديث التطبيق أو إزالته وتثبيته (بعد حفظ الرسائل) للحصول على الميزة الجديدة.