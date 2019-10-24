وارن وبايدن في مقدمة المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي

أفاد استطلاع جديد نشرت نتائجه الخميس أن السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن تأتي في طليعة المرشحين الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، معززة تقدمها على نائب الرئيس السابق جو بايدن.



وحسب الاستطلاع الذي قامت به جامعة كوينيبياك الأميركية فإن وارن (70 عاما) المعروفة بمواقفها اليسارية حلت في المرتبة الأولى جامعة 28% من نوايا التصويت بين الديموقراطيين وأنصارهم، أمام الوسطي جو بايدن (76 عاما) الذي جمع 21%.



أما سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز الذي أدخل المستشفى مطلع الشهر نتيجة أزمة قلبية، فقد حصل على 15 % أمام بيت بوتيدجادج رئيس بلدية مدينة ساوث بند الصغيرة في ولاية أنديانا الذي حصل على 10%.



وحسب الاستطلاع نفسه فإن بايدن على المستوى الوطني يأتي في الطليعة مع 27،2% من الأصوات أمام إليزابيت وارن (21،8%).



وبعد انسحاب المرشح تيم راين، النائب عن ولاية أوهايو الخميس، لا يزال هناك 18 شخصا يتنافسون للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر 2020.