سوريا وعزل ترامب والرعاية الصحية.. ملفات هيمنت على مناظرة الديمقراطيين

شهدت المناظرة الرابعة للمرشحين الطامحين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل هجوما عنيفا ضد مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

ودعا المرشحون الذين يسعون لكسب المزيد من التأييد للجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية المزمع أن تبدأ في فبراير في ولاية أيوا إلى ضرورة عزل ترامب، على خلفية اتهامه بالضغط على الرئيس الأوكراني لتقليل حظوظ منافسه الديمقراطي الأوفر حظا جو بايدن.

وبخصوص اتهامات ترامب لابن بايدن هانتر بالفساد، قال بايدن إن نجله "لم يفعل شيئا خاطئا" ودعا إلى "التركيز" على إزاحة ترامب من منصبه.

وقالت السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن إنها كانت قد دعت إلى عزله بعد التحقيق الذي أجراه روبرت مولر بشأن تدخل روسي في الانتخابات الأميركية السابقة.

سوريا

وتطرق المتناظرون إلى قرار ترامب سحب قوات أميركية من سوريا، ما تبعه من قيام تركيا بشن هجوم في شمال شرق البلاد.

بايدن وصف القرار بأنه يمثل "خيانة" للأكراد و"أكثر شيء مخز قام به أي رئيس في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالسياسة الخارجية"، ورأى أنه "سيقذف بسوريا إلى الفوضى ويشجع مقاتلي تنظيم داعش".

واتهمت عضوة مجلس النواب تولسي غابارد ترامب بالمسؤولية عن الخسائر البشرية في صفوف الأكراد، وقالت إن الخسائر التي تحدث في سوريا منذ عام 2011 سببها "حرب تغيير النظام" هناك متهمة أطراف سياسية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ووسائل إعلام بدعم هذه الحرب.

بيت بوتيجيدج، عمدة مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا قال إن سفك الدماء في سوريا سببه "الانسحاب" الأميركي "وخيانة الرئيس لحلفاء الولايات المتحدة والقيم الأميركية".

جوليان كاسترو وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وصف قرار ترامب بأنه "كارثة كاملة وخطأ ضخم".

وكانت الإدارة الأميركية قد أكدت أنها لم تخن الأكراد ولم تتخل عنهم، وقال مسؤول رفيع، الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تعط أي وعد للأكراد في سوريا بأنها ستدافع عنهم عسكريا في حال هاجمتهم تركيا.

وألمح الرئيس الأميركي إلى أن الأكراد يطلقون بشكل متعمد سراح "بعض" السجناء من عناصر داعش، لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل في ميدان تحاول واشنطن الانسحاب منه.

الرعاية الصحية

وشهدت المناظرة أيضا تلاسنا حول قضايا الرعاية الصحية والضرائب، وشن عدد من المتناظرين هجوما على وارن التي تتبنى مواقف يسارية من القضايا الاجتماعية، خاصة بعد تقدمها في استطلاعات الرأي الأخيرة على حساب بايدن.

السيناتورة إيمي كلوبتشر قالت إن خطط وارن لتوفير رعاية صحية حكومية للجميع ستؤدي إلى الإضرار بشركات الرعاية الصحية الخاصة.

ورفضت وارن مرارا الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت خطتها "ميديكيد للجميع" ستؤدي إلى زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة، واكتفت بالقول إنها ستقلل التكلفة، لكن السيناتور بيرني ساندرز الذي يتبنى خططا مماثلة دخل على الخط ليؤكد أنها ستزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة.

وشن منافسو وارن أيضا هجوما عليها بشأن خطتها فرض ضريبة على الأثرياء تتراوح بين 2 و3 في المئة، وردت بأنها تريد توفير فرض أفضل للأجيال الشابة.

الأسلحة في أميركا

وتطرقت المناظرة أيضا إلى ملف العنف المسلح. بيت بوتيجيدج أعلن رفضه مقترح منافسه بيتو أوروركي شراء الحكومة للأسلحة الهجومية من المواطنين.

وكان لافتا حضور ساندرز الذي بدا بحالة صحية جيدة بعد إصابته بمشكلة في القلب في الآونة الأخيرة، ما أثار تساؤلات حينها حول قدرته على تحمل مسؤولية منصب الرئيس لو فاز في الانتخابات.

صحيفة واشنطن بوست قالت إن أداء بايدن تراجع في المناظرة الأخيرة، "ولم يعد المرشح الذي يخشاه منافسوه"، مشيرة إلى أنه "لم يقدم أرقاما دقيقة وتلعثم أحيانا".