واشنطن تطالب بتحديد مكان رفات خاشقجي

طالبت الخارجية الأميركية الخميس بتحديد مكان رفات الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، وأعلنت السعودية فيما بعد أنه قتل هناك.

وذكر نائب المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو للصحافيين "أن الرفات يجب أن تسلم لعائلة خاشقجي كي يتم دفنه في أسرع وقت ممكن".

وكان وزير العدل التركي عبد الحميد غل قال الخميس إن أنقرة تريد أن تعرف من السلطات السعودية مكان جثة الصحافي جمال خاشقجي، وأكد أن تركيا تتوقع أن تتعاون السعودية في تحقيقها.

ونفت السعودية في بادئ الأمر مقتل خاشقجي ثم قالت لاحقا إنه مات في عملية استجواب خرجت عن مسارها وغير مخطط لها، ثم غيرت روايتها مرة أخرى عندما أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن قتل خاشقجي كان متعمدا وأن المشتبه في تورطهم في القضية أقدموا على "فعلتهم بنية مسبقة".

وتؤكد المملكة أن الجريمة "عملية مارقة نفذها عملاء تجاوزوا سلطتهم"، فيما يقول النائب العام في اسطنبول عرفان فيدان إن خاشقجي قتل خنقا بمجرد دخوله إلى القنصلية في عملية جرى التخطيط لها مسبقا، وتم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منه.