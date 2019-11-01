واشنطن: إيران أنفقت مليار دولار لدعم أذرعها

قالت الخارجية الأميركية الجمعة إن إيران أنفقت نحو مليار دولار لدعم الجماعات المرتبطة بها، فيما أشارت إلى أن مواجهة إرهاب طهران هو أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وذكر منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ناثان سيلز، في مؤتمر صحفي خصص لتقديم التقرير الأميركي حول الإرهاب لعام 2018، أن "الحرس الثوري انفق مليار دولار لدعم الجماعات المرتبطة به كحزب الله وحركة حماس".

وأضاف سيلز أن "طهران تواصل تمويلها للجماعات الإرهابية في المنطقة وفي مقدمتها حزب الله اللبناني".

وأكد أن "حزب الله الذراع الإرهابي الإيراني عانى بشدة من العقوبات الأميركية".

وأشار إلى أن "الخارجية الأميركية أضافت إلى لائحة الإرهاب خلال 2018 نحو 50 منظمة ومنها جبهة النصرة في سوريا وداعش في أفريقيا".

وشدد أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أحرزوا تقدما لمواجهة تنظيم داعش، فيما لفت إلى "واشنطن تبذل الجهود من أجل التصدي للذئاب المنفردة التابعة للتنظيم لمنعهم من ارتكاب جرائم".