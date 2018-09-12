واشنطن: التحالف في اليمن يتخذ تدابير تجنب المدنيين الخطر

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "أكدت" للكونغرس أن السعودية والإمارات تتخذان "تدابير واضحة لتخفيض الخطر" على المدنيين أثناء تدخلهما في اليمن.

وذكر بومبيو في بيان أن "البلدين يتخذان تدابير يمكن إثباتها من أجل تقليص خطر إصابة مدنيين وبنى تحتية مدنية خلال العمليات العسكرية" في اليمن.

ويفرض القانون الأميركي على الإدارة تقديم تقرير يثبت أن السعودية والإمارات تسعى لحل سياسي وسلمي في اليمن وإلى الحد من وقوع ضحايا مدنيين هناك، إذا كانت تنوي الإبقاء من دون تغيير على دعمها اللوجستي للبلدين في تدخلهما العسكري ضد الحوثيين.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر أن "إنهاء النزاع في اليمن يعد أولوية للأمن القومي" الأميركي، مصيفا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع التحالف بقيادة السعودية للحفاظ على دعم المبعوث الدولي مارتن غريفيثس والجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل".

Ending the conflict in #Yemen is a national security priority. The United States will continue to work with the Saudi-led Coalition to maintain support for UN Special Envoy Martin Griffiths and the UN-led effort to facilitate a comprehensive political agreement. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 12, 2018

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت قبل أيام أن "لا تغيير في سياسة" الولايات المتحدة العسكرية حيال دعم التحالف بقيادة الرياض في حرب اليمن.