واشنطن: العقوبات على إيران الاثنين وإعفاء ثماني دول

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عودة فرض جميع العقوبات على إيران بعد رفعها في سياق الاتفاق حول ملف طهران النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.

وتسري العقوبات بالكامل بداية من الاثنين المقبل بعدما تم تطبيق أول حزمة منها في آب/أغسطس الماضي.

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أوضح أنه تم إعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي وسيحق لها الاستمرار مؤقتا في استيراد النفط الإيراني، فيما أشار وزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأميركية، وإقصاء إيران من نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.

ومن جانبه أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده هي إحدى الدول الثماني التي أعفتها الإدارة الأميركية من الحظر الذي فرضته على صادرات النفط الإيراني.

وقال دونماز بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" الحكومية "نعرف أن تركيا هي إحدى الدول المستفيدة من الاستثناء، لكننا لم نتلق بعد التفاصيل".