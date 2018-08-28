واشنطن: المحكمة الدولية غير مخولة النظر في شكوى إيران

أكدت واشنطن لقضاة محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة "تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران".

وأكدت على حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها، وأضافت أن معاهدة عام 1955 التي تقدمت إيران بشكوى بموجبها "لا يمكن أن تشكل أساسا لسلطة هذه المحكمة القضائية".

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واشتكت إيران في مرافعتها بمحكمة العدل الدولية الاثنين من أن فرض العقوبات عليها يعد انتهاكا لمعاهدة صداقة بين البلدين تعود لعام 1955.

وأقامت إيران دعوى ضد أميركا في محكمة لاهاي مطالبة فيها برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أكد أن واشنطن ستدافع بقوة ضد ادعاءات طهران.

وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة العمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.