واشنطن: إيران رائدة في رعاية الإرهاب

وصفت الولايات المتحدة إيران بأنها الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب، واتهمتها بتكثيف الصراعات ومحاولة تقويض الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

وقال التقرير إن إيران ووكلاءها مسؤولون عن إثارة العنف في أفغانستان والبحرين والعراق ولبنان واليمن.

وأوضح أن المقاتلين الإيرانيين والميليشيات المدعومة من طهران، مثل حزب الله اللبناني، اكتسبت جرأة من الحرب في سورية وكذلك خبرة كبيرة تحاول الاستفادة منها في مكان آخر، حسب التقرير.

وأكدت الولايات المتحدة أنها وشركاءها اتخذت "خطوات واسعة" ضد المتطرفين في عام 2017، لكن تنظيمي الدولة الإسلامية القاعدة وفروعهما تكيفت من خلال التشتت وجعل أنفسها أقل عرضة للعمل العسكري،

وقال التقرير إن هجمات المقاتلين انخفضت على الصعيد العالمي في عام 2017 بنسبة 23 في المئة مقارنة بعام 2016، مع انخفاض عدد الضحايا بنسبة 27 في المئة.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير وزارة الخارجية بأن هناك انخفاضا بنسبة 24 في المئة في الهجمات حول العالم بين عامي 2016 و 2017. وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في عدد الهجمات في العراق حيث تم تحييد داعش الى حد كبير.