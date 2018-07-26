خبير: واشنطن قلقة من تزايد النشاط الإيراني في العراق

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع مبعوث الرئاسة الأميركية إلى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك في بغداد مساء الأربعاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان، إن الطرفين ناقشا أيضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتحسين الخدمات والإصلاح الاقتصادي.

كبير الباحثين في صندوق التنمية الديمقراطية الأميركي عبد الرحمن الجبوري قال لـ"راديو سوا" إن واشنطن تشعر بالقلق من عدم الاستقرار في العراق وتزايد النشاط الإيراني، وتسعى للحفاظ على المكتسبات التي حققتها وتعزيز وجودها في العراق.

وأضاف أن واشنطن تشهد اجتماعات مكثفة لتحديد طبيعة الوجود الأميركي في العراق عسكريا وسياسيا.

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