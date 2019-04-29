واشنطن تتعهد بمحاسبة قادة داعش

تعهدت الولايات المتحدة الاثنين بمحاسبة قادة تنظيم داعش المتبقين على قيد الحياة، وذلك في أعقاب بث التنظيم المتشدد مقطع فيديو يظهر زعيمه أبو بكر البغدادي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش سيحارب التنظيم حول العالم من أجل ضمان "هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين وأن أي قادة متبقين ستتم محاسبتهم بما يستحقون".

ونشرت حسابات تابعة للتنظيم في وقت سابق الاثنين ما وصفته بأنه رسالة مصورة من البغدادي في أول ظهور له على ما يبدو منذ خمسة أعوام.

وقال محللون حكوميون أميركيون إنهم سيراجعون المقطع وسيحيلونه إلى مجتمع الاستخبارات للتأكد من صحته.

والمقطع إذا ثبتت صحته هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في 2014 بينما نشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة.

وتضاربت تقارير بشأن ما إذا كان البغدادي، وهو عراقي الجنسية، لا يزال حيا.

لكن مصادر أمنية قالت مؤخرا إن من المعتقد أنه يختبئ في منطقة نائية بالعراق أو سوريا.