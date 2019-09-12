واشنطن: إيران كذبت على العالم بشأن ناقلة النفط

اتهمت الولايات المتحدة، الخميس، إيران بـ"الكذب" على الأوروبيين والمجتمع الدولي من خلال تسليمها النفط إلى سوريا بعدما تعهّدت بعدم فعل ذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس "رأينا للتوّ بشكل مباشر كيف أن النظام الإيراني نكث بوعده الذي أعطاه إلى الاتحاد الأوروبي بأن السفينة، أدريان داريا 1، لن تُسلّم نفطها إلى نظام الأسد القاتل".

وأضافت أورتاغوس في مؤتمرها الصحافي اليومي في مقر الوزارة بواشنطن "النظام الإيراني سلّم النفط إلى سوريا" و"كذب في هذا الشأن على الاتحاد الأوروبي (...) وعلى المجتمع الدولي".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تملك أدلة تدعم هذا الاتهام، قالت "لن أقول هذا أمام الكاميرات إذا كان الأمر كذلك". واعتبرت أن "هذا يندرج في إطار نسيج أكاذيب النظام الإيراني منذ 40 عاما".

واحتُجزت ناقلة النفط "أدريان داريا 1" ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في أنها تنقل نفطا من إيران إلى حليفتها سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد.

وأفرجت سلطات جبل طارق في 18 أغسطس، عن ناقلة النفط التي كانت تحمل سابقا اسم "غريس 1"، بعد تلقيها تأكيدات بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

