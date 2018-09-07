واشنطن تتهم كوريا شماليا بارتكاب هجمات إلكترونية 'غير مسبوقة'

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها اتهمت كوريا شماليا بشن أكبر هجمات الكترونية في السنوات الأخيرة وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص في العالم وأدت إلى اختفاء ملايين الدولارات.

وأفاد محضر اتهام أودع في حزيران/يونيو بأن جين هيوك، وهو مبرمج معلوماتي ملاحق بتهمة المشاركة في عصابة للقيام بعمليات احتيال إلكترونية، عمل لشركة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية.

وأشار المحضر إلى أن تلك الهجمات سببت أضرارا "غير مسبوقة".

وأوضحت وزارة العدل الأميركية إن عملياتهم التي جرت انطلاقا من كوريا الشمالية أو الصين أدت إلى خسائر بمئات الملايين إن لم يكن مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم.

وإضافة إلى الملاحقات القضائية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس أنها فرضت عقوبات على الكوري الشمالي والشركة التي توظفه "شوزون إكسبو جوينت فينتشر"، من بينها تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "لن نسمح لكوريا الشمالية بالتأثير على الأمن الالكتروني العالمي للترويج لمصالحها أو تأمين موارد في انتهاك لعقوباتنا".