واشنطن تجدد الدعوة لوقف القتال في اليمن

دعت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء كل الأطراف المعنية في حرب اليمن إلى وقف الأعمال القتالية.

وحثت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في بيان أطراف الصراع إلى الانخراط في محادثات مباشرة من أجل انهاء الحرب الدائرة في اليمن.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس دعا نهاية الشهر الماضي إلى إنهاء الحرب في اليمن، واستبدال المعارك بتسوية سياسية.

ورحبت ناورت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن الحكومة اليمنية والحوثيين ملتزمين بحضور جولة المباحثات التي ستعقد في السويد.

وتنطلق محادثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن في السويد مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وأعرب أطراف النزاع في اليمن خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي الذي وصل إلى العاصمة صنعاء الأربعاء.

ولم يتحدد بعد برنامج لقاءات غريفيث في العاصمة، وما إذا كان سيشمل زيارة إلى مناطق أخرى بينها مدينة الحديدة، إلا أنه التقى في زيارات سابقة مسؤولين سياسيين يمنيين وقائد الحوثيين عبد الملك الحوثي.