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أميركا

واشنطن تحتفل بتفتح أزهار الكرز

أزهار الكرز تتفتح في واشنطن
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أزهار الكرز تتفتح في واشنطن

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أزهار الكرز تتفتح في واشنطن

تحتفل العاصمة الأميركية واشنطن وزوارها بالمهرجان السنوي لتفتح أزهار الكرز وبدء موسم الربيع.

ويقام المهرجان الوطني لتفتح أزهار الكرز في الفترة من 20 آذار/مارس إلى 14 نيسان/أبريل، ويشمل إقامة عشرات الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية أبرزها استعراض يقام السبت 13 نيسان/ أبريل.

أناس يتجولون وسط أشجار الكرز في واشنطن
أناس يتجولون وسط أشجار الكرز في واشنطن

وتعود قصة شجيرات الكرز إلى أكثر من 100 عام (1912) عندما أهدت الحكومة اليابانية العاصمة واشنطن ثلاثة آلاف شجيرة من هذا النوع كعربون صداقة، وقد تم غرسها بجوار نهر بوتاماك في الجهة الغربية من واشنطن، وبجوار النصب التذكاري للرئيس توماس جيفرسون.

أشجار الكرز بجانب نهر بوتاماك-واشنطن
أشجار الكرز بجانب نهر بوتاماك-واشنطن

ومنذ ذلك الحين درجت العاصمة الأميركية على إقامة هذا الاحتفال مع قدوم كل ربيع.

واحتفل سكان العاصمة السبت بتنظيم مهرجان للطائرات الورقية في منطقة نصب واشنطن والذي يأتي ضمن مهرجان تفتح أشجار الكرز.

امرأة تطلق طائرة ورقية أثناء الاحتفالات بمهرجان الكرز في واشنطن
امرأة تطلق طائرة ورقية أثناء الاحتفالات بمهرجان الكرز في واشنطن

ويقول مسؤولو السياحة في واشنطن إن هذا الموسم يشهد في العادة واحدا من أعلى معدلات قدوم السياح والزائرين للمدينة الغنية بمعالمها التاريخية والمتاحف والنصب التذكارية.

ويتجاوز عدد المشاركين في المهرجان 1.5 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، حسب هيئة الحدائق الوطنية.

زائرون وسط أشجار الكرز في واشنطن
زائرون وسط أشجار الكرز في واشنطن

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