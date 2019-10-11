واشنطن تحذر أنقرة من عقوبات "قاسية للغاية"

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الجمعة إن تركيا قد تواجه عقوبات "قاسية جدا" بسبب توغلها في سوريا لمحاربة القوات الكردية.

وأضاف منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات على تركيا في حال تجاوزت الخطوط الحمراء.

وأكد منوتشين أن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة في الوقت الحالي، لكنها تستطيع "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطرت الى ذلك".

وتهدف تركيا من الهجوم، الذي أطلقته الأربعاء على مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمالي سوريا إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسما كبيرا من 3.6 ملايين سوري لديها.

ودفع الهجوم نحو مئة ألف شخص للنزوح، وفق ما قدرت الأمم المتحدة، في وقت باتت بلدات حدودية بأكملها شبه خالية.

وحذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في النزاع المستمر منذ العام 2011 في سوريا. واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن التصعيد "سيفاقم من الصدمات التي تكبدها السوريون خلال أعوام من الحرب والعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر".