واشنطن تحذر نظام مادورو

حذرت الولايات المتحدة الأحد نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأميركية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي في تغريدة على تويتر "أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية، أو بحق الزعيم الديموقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيرا على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي" من قبل الولايات المتحدة.​

ومع أن هذا التحذير لم يوجه إلى مجموعة محددة أو أفراد معينين، إلا أن بولتون كان اعتبر في تغريدة سابقة أن "الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية" التابعة لمادورو معروف تماما.