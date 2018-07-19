واشنطن تحصي أعداد ساكنيها من القطط

أطلق ناشطون في العاصمة الأميركية واشنطن الثلاثاء مشروعا لإحصاء أعداد القطط في المدينة، بهدف المساعدة على تحسين طرق مراقبة ورعاية هذا النوع من الحيوانات.

ويشارك في المشروع الذي يطلق عليه "تعداد القطط في واشنطن" تحالف يضم علماء ومنظمات معنية بالحياة البرية.

وسوف يجري المشاركون التعداد باستخدام كاميرات واستطلاعات منزلية وغيرها من الوسائل، لتحديد أعداد القطط في البيوت والشوارع بالمدينة التي يسكنها حوالي 690 ألف شخص.

ويقول القائمون على التعداد إن معرفة أعداد القطط ستساعد ملاجئ الحيوانات على تخصيص الموارد بشكل أفضل، والباحثين في مجال الحياة البرية على مراقبة القطط، وإيجاد مأوى للقطط الضالة.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.5 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه في حزيران/يونيو 2021.

وتحتفظ أسرة تقريبا من بين كل ثلاث أسر أميركية بقطة واحدة على الأقل، بمجموع أكثر من 74 مليونا في جميع أنحاء البلاد، وفقا لبيانات صادرة عن الجمعية الطبية البيطرية الأميركية.