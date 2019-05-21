واشنطن تشتبه بهجوم كيميائي جديد في سوريا

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الثلاثاء إن الولايات المتحدة تلقت إشارات على أن النظام السوري ربما استخدم غاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح يوم 19 أيار/مايو الجاري.

وأكدت الوزارة أنها تواصل جمع الأدلة على هذه الحادثة المحتملة، محذرة في الوقت ذاته النظام السوري من مغبة استخدام السلاح الكيميائي، قائلة إن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بسرعة وبشكل مناسب".

وأشار البيان إلى أن الهجوم استهدف مجتمعات في هذه المنطقة، من بينها نازحون فروا من العنف من مناطق أخرى في سوريا، وأدى إلى تدمير مرافق صحية ومدارس ومساكن ومخيمات للنازحين.​

وقال البيان إن مثل هذا الهجوم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار الذي أنقذ حياة الملايين في منطقة إدلب.

وأكد البيان أن الهجوم على السوريين في هذه المنطقة "يجب أن يتوقف"، وجدد تحذير الولايات المتحدة من أن الهجوم على منطقة خفض التصعيد في إدلب "سيكون تصعيدا متهورا يهدد بزعزعة استقرار المنطقة".