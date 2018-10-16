واشنطن تخصص أموالا للجماعات الدينية المضطهدة في العراق

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تقديم دعم لجماعات دينية مضطهدة في العراق تصل قيمتها لنحو 178 مليون دولار.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد على صفحتها في فيسبوك إن "نائب وزير الخارجية جون سوليفان جدد خلال زيارته لبغداد هذا الأسبوع التزام بلاده بمساعدة الجماعات الدينية المضطهدة بما فيها تلك الموجودة في العراق".

وذكر سوليفان في تصريح متلفز أن "حجم الأموال التي قدمتها واشنطن منذ عام 2017 بلغ أكثر من مليار دولار، خصص 300 مليون دولار منها للمناطق الجغرافية التي تتركز فيها تجمعات الأقليات الدينية مثل سهل نينوى".

وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها قاموا خلال الفترة الماضية بإزالة نحو 36 ألف كيلوغرام من المواد المتفجرة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وتعرضت الأقليات الدينية في العراق إلى حملة إبادة إبان سيطرة تنظيم داعش على الموصل وعدد من مناطق العراق في 2014، حيث تم قتل وتهجير مئات العائلات المسيحية والأيزيدية وخاصة في مناطق سهل نينوى.