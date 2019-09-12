واشنطن تخصص مكافآت للقبض على قيادات "حراس الدين"

خصصت الخارجية الأميركية مكافئة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن ثلاثة من كبار القادة في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة.

وذكرت الخارجية في بيان الخميس أسماء القادة الثلاثة وهم كل من أبو عبد الكريم المصري وفاروق السوري وسامي العريدي.

وينشط جميع القادة الثلاثة في تنظيم القاعدة منذ سنوات و لايزالون موالين لزعيم التنظيمأيمن الظواهري وفقا للبيان.

وذكر البيان تفاصيل عن الأشخاص المستهدفين وقال إن أبو عبد الكريم المصري، المعروف أيضا باسم كريم، هو مواطن مصري وكان عضوا في مجلس شورى تنظيم حراس الدين في عام 2018 عمل وسيطا بين المجموعة وجبهة النصرة.

أما فاروق السوري، المعروف أيضا باسم سمير حجازي وأبو همام الشامي، فهو مواطن سوري قاتل في أفغانستان في التسعينيات وقام بتدريب مقاتلي القاعدة في العراق.

وأخيرا أشار البيان إلى أن سامي العرايدي، المعروف باسم أبو محمود الشامي، هو مواطن أردني وكبير مسؤولي الشريعة في حراس الدين وسبق له أن شارك في "مخططات" إرهابية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وينشط تنظيم "حراس الدين" في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

وتأسس تنظيم "حراس الدين" في فبراير 2018، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان