واشنطن تخصص 12 مليار دولار لدعم المزراعين

أعلن وزير الزراعة الأميركي سوني بيردو الثلاثاء أن الادارة الأميركية ستخصص 12 مليار دولار مساعدات للمزارعين الأميركيين المتضررين من الرسوم المضادة التي فرضها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة.

وقال بيردو إن هذه التعويضات تهدف إلى "مساعدة المزارعين في مواجهة الخسائر التجارية جراء الرسوم المضادة غير المشروعة".

وأوضح أن هذه المساعدات تشكل حلا "قصير الأمد" لمساعدة المزارعين ومنح الرئيس دونالد ترامب الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري طويل الأمد.

وأورد بيردو أن وزارة الزراعة تقدر حجم الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي بنحو 11 مليار دولار.

وكانت واشنطن فرضت رسوما على واردات الصلب والألومينيوم وعلى سلع صينية تقدر بعشرات مليارات الدولارات، قبل أن ترد دول أخرى بفرض رسوم على منتجات زراعية وحيوانية أميركية.

وستتيح برامج المساعدة الثلاثة التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين إما أن يحصلوا على دفعات مباشرة وإما أن يبيعوا فائض إنتاجهم إلى الحكومة التي ستعمل أيضا على فتح أسواق جديدة لهم، بحسب بيردو.

وقال بيردو إن التعويضات تشكل "رسالة حازمة لكل الدول أنه لا يمكنها أن تمارس الاستبداد مع منتجي القطاع الزراعي لإجبار الولايات المتحدة على الرضوخ".