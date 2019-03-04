واشنطن تخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين

خفضت الولايات المتحدة مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين بدءا من الاثنين.

ويقضي هذا الإجراء الذي كان أعلن عنه في تشرين الأول/أكتوبر بإغلاق القنصلية الأميركية في القدس التي كانت تقوم مقام الممثلية الدبلوماسية لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في تسعينات القرن الماضي.

وقد تم دمجها بسفارة الولايات المتحدة في إسرائيل التي ستضم "وحدة للشؤون الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 18 تشرين الأول/أكتوبر إن هذه الخطوة لن تشكل تغييرا في السياسة وتهدف إلى تحسين "فاعلية" العمل.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الاثنين أن "الإدارة ما زالت ملتزمة تمام الالتزام بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل يوفر مستقبلا أكثر إشراقا لإسرائيل والفلسطينيين".

وجمد القادة الفلسطينيون الاتصالات مع البيت الأبيض بعد قرار ترامب في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانتقدوا إغلاق القنصلية.

والمبنى الواقع بالقرب من البلدة القديمة للقدس هو مقر القنصل العام منذ 1912، بينما يعود الوجود الدبلوماسي الأميركي الدائم في المدينة إلى 1857.