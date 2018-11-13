واشنطن تدرج أحد أبناء نصر الله في قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنها صنفت جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، "إرهابيا عالميا".

ووصفت الوزارة جواد نصر الله بأنه "القائد الصاعد" للحزب، وقالت إنه قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص "لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية".

وصنفت الخارجية الأميركية أيضا تنظيم "كتائب المجاهدين" منظمة إرهابية، وقالت إن هذا التنظيم يرتبط بحزب الله اللبناني وينشط في الأراضي الفلسطينية منذ 2005 وقام أفراده بعدة عمليات ضد أهداف إسرائيلية. ​

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات ضد أربعة أشخاص تابعين لحزب الله اللبناني ومسؤولين عن تنسيق عمليات استخباراتية وإدارة نشاطات لتمويل هذا التنظيم في العراق.

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Treasury sanctions key Hizballah, IRGC-QF networks in Iraq https://t.co/w7NQMDJoX4 — Treasury Department (@USTreasury) November 13, 2018

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية كلا من شبل محسن ويوسف هاشم وعدنان حسين الكوثراتي ومحمد فرحات على قائمة الإرهابيين الدوليين وفقا لقرار تنفيذي يستهدف الضالعين في نشاطات إرهابية والداعمين لهم.

وأقر الكونغرس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قانونا يفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله تهدف إلى الحد من قدرته على جمع الأموال وتجنيد عناصر له.

وتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل مع حزب الله وعلى البلدان التي تدعمه، وعلى رأسها إيران، كما تمنع أي شخص يدعم الحزب ماديا أو بطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.