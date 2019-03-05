أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إدراج ميليشيا "حركة النجباء" العراقية وقائدها أكرم الكعبي في قائمة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان إن قرار الإدراج يهدف لمنع الموارد التي تستخدمها "النجباء" وقائدها في "التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".

ويعني القرار تجميد جميع ممتلكات ومصالح الحركة وقائدها، الخاضعة للولاية الأميركية وحظر انخراط الأميركيين في أي تعامل معهم.

وأوضحت الوزارة أن الكعبي أسس في 2013 ميليشيا حركة النجباء المدعومة من إيران. والحركة تحصل على تمويل من الحكومة العراقية التي لا تسيطر عليها.

وأضافت أن الحركة أعلنت ولاءها لإيران وللمرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي.