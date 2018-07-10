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أخبار الخليج

واشنطن تدرج جماعة بحرينية على قوائم الإرهاب

جانب من مبتى وزارة الخارجية الأميركية

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء جماعة "سرايا الأشتر" البحرينية التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم إيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “الجماعة تأسست عام 2013 بهدف الإطاحة بالحكومة البحرينية وأعلنت مسؤليتها عن هجمات ضد الشرطة وأهداف أمنية".

وأفاد البيان بأن التصنيف يحرم الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت في أذار/مارس 2017 اثنين من أعضاء الجماعة ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين".

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