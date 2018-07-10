واشنطن تدرج جماعة بحرينية على قوائم الإرهاب

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء جماعة "سرايا الأشتر" البحرينية التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم إيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “الجماعة تأسست عام 2013 بهدف الإطاحة بالحكومة البحرينية وأعلنت مسؤليتها عن هجمات ضد الشرطة وأهداف أمنية".

Read full details on today's @StateDept designation of al-Ashtar Brigades (AAB) – an Iran-backed terrorist group in Bahrain, as a Foreign Terrorist Organization and as a Specially Designated Global Terrorist under E.O. 13224: https://t.co/11j17g1pLc pic.twitter.com/tP97y9QuXU — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) July 10, 2018

وأفاد البيان بأن التصنيف يحرم الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت في أذار/مارس 2017 اثنين من أعضاء الجماعة ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين".