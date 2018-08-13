واشنطن تدرج قائد 'سرايا الأشتر' البحرينية في قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين قائد "سرايا الأشتر" البحرينية قاسم عبد الله علي أحمد، المعروف أيضا باسم "قاسم المؤمن"، في لائحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان إن المؤمن الذي يقيم في إيران "يسعى إلى إطاحة الحكومة البحرينية وجند إرهابيين فيها وسهل التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لأفراد منظمته وزودهم بالمال والسلاح والمتفجرات للقيام بهجمات إرهابية".

Today the @StateDept designated Qassim Abdullah Ali Ahmed – an Iran based leader of the U.S.-designated Foreign Terrorist Organization and #SDGT Al-Ashtar Brigades (#AAB) – as a Specially Designated Global #Terrorist under E.O. 13224. Learn about Qassim Abdullah Ali Ahmed below: pic.twitter.com/SsH0tWpfka — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) August 13, 2018

وأوضحت الوزارة أن السلطات البحرينية حددت المؤمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 لضلوعه في مخطط اغتيال شخصيات بارزة في البحرين واستهداف ثلاثة خطوط نفط.

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وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في 10 تموز/يوليو 2018 تنظيم "سرايا الأشتر" في قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهامها بتلقي الدعم والتمويل من الحرس الثوري الإيراني.